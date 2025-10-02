"قطارات الاتحاد" تقود التحول المستقبلي لقطاع النقل خلال "جلوبال ريل 2025"

أبوظبي في 2 أكتوبر/ وام / أعلنت قطارات الاتحاد، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، عن تأسيس مركز قطارات الاتحاد للابتكار "ERIC"، الذي يُعد أول منصة وطنية متخصصة بالابتكار في قطاع النقل على مستوى الدولة، وذلك في إطار التزام الشركة الراسخ بتعزيز الابتكار في قطاع النقل والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025" الذي اختتم أعماله اليوم في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي".

كما أعلنت الشركة خلال المعرض عن الفائزين بالنسخة الثانية من جائزة "جلوبال ريل 2025" للابتكار، والتي تقدم منحة مالية بقيمة مليون درهم ، وتهدف إلى اكتشاف وتسريع الابتكارات الواعدة في مجالات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

ويُعدّ مركز قطارات الاتحاد للابتكار “ERIC” خطوة إستراتيجية ترمي إلى تعزيز موقع الإمارات مركزا عالميا للابتكار في قطاع النقل، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أساليب نقل الأفراد والبضائع عبر المنطقة، من خلال تعزيز التعاون المتكامل بين قطاع الصناعة، والأوساط الأكاديمية، والشركات الناشئة، والجهات الحكومية.

ويشكّل المركز مرجعاً وطنياً لتسريع جهود الابتكار في النقل والخدمات اللوجستية، من خلال مهمته المتمثلة في ابتكار حلول جديدة للنقل، والتحقق من فعاليتها، وتوسيع نطاق تطبيقها، بدءاً من البنية التحتية للسكك الحديدية، وصولاً إلى الأنظمة الرقمية وشبكات الربط متعدد الوسائط.

وبدأت قطارات الاتحاد في تنفيذ مجموعة واسعة من مشاريع الابتكار التي يتم حالياً تجميعها وتوسيع نطاقها عبر مركز قطارات الاتحاد للابتكار “ERIC”، وتشمل هذه المشاريع تجربة استخدام الروبوتات في تطوير عمليات الفحص، واختبار تقنيات السكك الحديدية المغناطيسية لتعزيز الكفاءة من حيث استهلاك الطاقة فيما يتعلق برحلات الركاب، إلى جانب تطوير أفكار مبتكرة من داخل شركة قطارات الاتحاد.

وسيدعم المركز جهود قطارات الاتحاد من خلال ابتكار المشاريع وتسريع الأفكار والتسويق لها لتوظيفها، إضافةً إلى إتاحة مساحات للشركاء الخارجيين لاختبار ابتكاراتهم وتوسيع نطاقها، كما سيُوفر دعماً للشركات الناشئة والباحثين عبر برامج حاضنات ومسرعات الأعمال، فضلاً عن منحهم فرصاً للدخول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والتوسع في الأسواق العالمية.

وقالت أميرة الخليفي، مديرة إدارة الإستراتيجية والنمو في قطارات الاتحاد، إن جائزة “جلوبال ريل للابتكار 2025” المستلهمة من رؤية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، تجسد التزام الشركة بدفع مسيرة الابتكار في قطاع النقل، ومنصة عالمية لاسكتشاف وتسريع الحلول المبتكرة الداعمة للكفاءة والسلامة والاستدامة، بما يسهم في تشكيل الجيل القادم من السكك الحديدية والخدمات اللوجستية، ويعزز دور الإمارات كوجهة رائدة للابتكار في هذا القطاع الحيوي.

واستقطبت المسابقة 242 مشاركة عالمية بزيادة تمثل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المشاركات في العام الماضي، وتنوعت المشاركات لتقدم رؤى فريدة حول الجيل المقبل من حلول النقل وتأهل عدد من المشاركين للمرحلة النهائية حيث استعرضوا مشاريعهم خلال فعاليات المعرض.

وتم تكريم الفائزين تقديراً لمساهماتهم في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة، وهم: شركة "إس بي إس ترانزيت"، من سنغافورة، والتي استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في توفير لغة الإشارة في وسائل النقل العام، وشركة "فيوتشر مينتينانس تكنولوجيز"Future Maintenance Technologies (FMT)، من أستراليا، والتي تقدم حلولاً لفحص القطارات وعربات السكك الحديدية باستخدام الروبوتات، لتوفير بيئة عمل أكثر أماناً وتحقيق الصيانة التنبؤية، وشركة "تي أر إي ألتاميرا" TRE ALTAMIRA من إيطاليا، والتي تستخدم تقنيات المراقبة عبر الأقمار الصناعية للكشف عن المشكلات بشكل مسبق، وهو ما سيسهم في خفض التكاليف اللازمة لإجراءات المسح التقليدية.