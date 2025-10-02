"نسائية دبي" تطلق برنامج "إنت كفو" لتمكين أصحاب الهمم

دبي في 2 أكتوبر / وام / أطلقت جمعية النهضة النسائية بدبي، ضمن مبادرتها "طموح"، برنامج "إنت كفو" الموجه لدعم وتمكين أصحاب الهمم، ويهدف بشكل أساسي إلى تعزيز مشاركتهم الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، وتفعيل دورهم في خدمة الوطن من خلال إبراز نقاط القوة والإنجازات التي حققوها.

ويسعى البرنامج إلى دعم استقلالية أصحاب الهمم والرقي بمستواهم الشخصي، كل حسب قدراته، إيمانا بجهودهم وقدرتهم على التغلب على جميع التحديات وتحقيق النجاح.

ويأتي إطلاق برنامج "إنت كفو" انطلاقاً من السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم وتزامنا مع عام المجتمع، وبما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لجمعية النهضة النسائية بدبي في خدمة المجتمع ودعم المواهب الشابة للمساهمة في التنمية الوطنية.

كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى إبراز شخصيات وطنية متميزة من أصحاب الهمم استطاعت تحقيق إنجازات بارزة في المجتمع لتكون مصدر إلهام للآخرين.