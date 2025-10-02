الإمارات والهند تبحثان تطوير نماذج الخدمات المتكاملة للطفولة

نيويورك في 2 أكتوبر/ وام / بحثت سعادة الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، مع سعادة إنيل ماليك سكرتير وزارة شؤون المرأة والطفل في الهند، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير نماذج الخدمات المتكاملة للطفولة، والاستفادة من تجارب الجانبين في جودة التعليم المبكر، وتبادل المناهج والأدوات التربوية.

جاء ذلك خلال لقاء سعادتها المسؤول الهندي على هامش مشاركتها كممثل لدولة الإمارات في القمة الدولية الأولى لاستثمار الطفولة المبكرة، التي عقدت في مقر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في نيويورك، في إطار أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما بحث الجانبان جوانب التعاون بين المجلس ووزارة شؤون المرأة وتنمية الطفل في الهند "MWCD"، في مجال التغذية المبكرة، عبر تبادل الخبرات والتجارب في مجال برامج دعم الرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، وإمكانية تنفيذ مشروع مشترك لقياس أثر التدخلات الغذائية على نمو الطفل.

وتناولت اللقاء إمكانية العمل على تقرير ثنائي أو دراسة مقارنة حول أوضاع الطفولة، يتم تقديمه في محفل أممي كأفضل ممارسة للتعاون جنوب - جنوب، إلى جانب فرص التعاون في تطوير نماذج الخدمات المتكاملة للطفولة “Integrated Child Development Services” بالاستفادة من التجربة الهندية وتجارب الإمارات في جودة التعليم، مع تبادل المناهج والأدوات التربوية.

وناقش الجانبان اقتراحا للتعاون بين الإمارات والهند في مجال مشاركة الأطفال من خلال برلمانات الأطفال، وإمكانية أن ينظم البرلمان الإماراتي للطفل أنشطة مشتركة مع برلمانات الأطفال المنتشرة في الهند على المستويين المحلي والوطني، إذ يمكن أن يشمل التعاون تنظيم جلسة حوارية رقمية ثنائية بين أطفال البلدين لمناقشة قضايا مشتركة مثل التعليم والبيئة والسلامة الرقمية، مع إمكانية تطوير دليل إرشادي مشترك حول آليات إشراك الأطفال في عمليات صنع القرار، يُقدَّم لاحقاً كأفضل ممارسة في المحافل الأممية.

وأكدت الفلاسي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات في نيويورك، أن الاستثمار المبكر في الأطفال بحكمة وبناء على إستراتيجيات محكمة، يسهم في تأمين مستقبل الأمة ودعم تحقيق طموحاتها وتطلعاتها نحو المزيد من التقدم والرخاء والازدهار.

وقالت إن دولة الإمارات نجحت في خفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى نحو 5 لكل 1000 مولود حي، وحققت نسبة تغطية بالتحصينات بلغت 96%، كما سجّلت زيادة بنسبة 16% في معدلات الالتحاق المبكر بالتعليم في إمارة دبي، مشيرة في هذا السياق إلى تنظيم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في شهر أكتوبر 2024 "منتدى فاطمة بنت مبارك للأمومة والطفولة حول الصحة النفسية"، إلى جانب تنفيذ البرنامج التدريبي "أنا أدعم أصدقائي" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

ونوّهت الفلاسي، إلى إطلاق المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، برنامج الوقاية من التنمر في المدارس منذ عام 2016، والذي شمل بخدماته 240 ألفا و300 طالب وطالبة، واستفاد منه 85.3% من الكوادر التربوية، الأمر الذي أسهم بشكل فاعل في انخفاض معدلات التنمّر وتراجعها إلى حدودها الدنيا، مع تسجيل تراجع ملحوظ في تعرّض الفتيات للتنمّر.