"XRG" تحتفي بـ "قرار الاستثمار النهائي" لمشروع محطة "كورال نورث"

مابوتو- موزمبيق في 2 أكتوبر / وام / أعلنت شركة "XRG"، وكلٌ من شركة "إيني"، و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" (سي إن بي سي)، وشركة النفط الموزمبيقية "إي إن إتش"، ومؤسسة الغاز الكورية الجنوبية "كوغاز"، شركاؤها في امتياز "المنطقة 4" من حوض "روفوما" في موزمبيق، اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" في مشروع تطوير محطة "كورال نورث العائمة" لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال مراسم توقيع أقيمت في مابوتو بحضور فخامة دانيال فرانسيسكو تشابو، رئيس جمهورية موزمبيق.

واستنادا إلى نجاح تطوير "كورال ساوث"، المحطة العائمة الأولى من نوعها في المياه الإفريقية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال، من المخطط أن يُنتج مشروع محطة "كورال نورث" 3.55 مليون طن متري إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من عملياته البحرية قبالة سواحل موزمبيق.

وجاء اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" في المشروع، بعد استكمال "XRG" في مارس 2025 استحواذها الإستراتيجي على حصة شركة "غالب" البالغة 10% في امتياز "المنطقة 4" العالمي المستوى، الذي يمثل أول استثمار للشركة في موزمبيق.

ومن خلال شراكتها في هذا الامتياز، ستتمكن "XRG" من الاستفادة من احتياطيات محتملة تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن متري سنوياً، من عمليات "محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال" العاملة حالياً، ومحطتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال "كورال نورث العائمة" و"روفوما البرية" الجاري تطويرهما.

واستناداً إلى نهجها الاستثماري الطموح والمسؤول، تلتزم "XRG" بدعم المشروعات التي تساهم في خلق قيمة طويلة الأمد للشركاء والمساهمين والمجتمعات التي تمارس أعمالها فيها.

ويُعد مشروع "كورال نورث" خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتطوير موارد الغاز الطبيعي في موزمبيق، بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة العالمي ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

جدير بالذكر أن "XRG" تستمر، من خلال تنفيذ عمليات استحواذ إستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وأذربيجان، ومصر، وتركمانستان، وموزمبيق، في جهودها لبناء محفظة أعمال دولية متكاملة ومتنوّعة جغرافياً في مجال الغاز.

واستكملت الشركة مؤخراً صفقة استحواذها على حصة 11.7% في المرحلة الأولى من مشروع "ريو غراندي" لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وهو ما يساهم في ترسيخ مكانتها في سوق الغاز العالمي.