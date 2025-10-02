"ديوا" و"تاكسي دبي" توقعان عقدا لإنشاء 208 نقاط شحن فائقة السرعة للمركبات الكهربائية

دبي في 2 أكتوبر / وام / وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" وشركة "تاكسي دبي" عقدا إستراتيجيا طويل الأمد لتركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية في مواقع متعددة تابعة لشركة "تاكسي دبي"، وذلك بهدف دعم إستراتيجية الشركة للتحول الكامل لأسطولها إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2040.

تم توقيع العقد خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حيث وقعه كل من المهندس وليد بن سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، ومنصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لـ "تاكسي دبي"، وذلك في إطار مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة.

وستسهم هذه المحطات في تقليص 37,939 طناً مترياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومع احتساب وحدات الشحن الحالية لدى تاكسي دبي، سترتفع وفورات الانبعاث إلى 49,654 طناً مترياً سنوياً، ما يمثل مساهمة بارزة في دعم إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تركيب محطات شحن من الجيل الجديد بقدرة تصل إلى 360 كيلووات لكل منها، لتشكّل الركيزة الأساسية لشبكة عالية الكفاءة مخصصة لخدمة أسطول مركبات الأجرة الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، والذي من المتوقع أن يتجاوز 2,500 مركبة كهربائية بحلول عام 2030، وصولاً إلى التحول الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040.

ويتضمن العقد في مرحلته الأولى إطلاق مركزين رئيسيين لنقاط الشحن هما مرآب تاكسي دبي قرب مطار دبي الدولي، والمقر الرئيس للشركة في منطقة محيصنة 4.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: نواصل جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في تبني حلول الطاقة النظيفة والتنقل المستدام، من خلال مبادرة "الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية" التي توفر اليوم أكثر من 1,500 نقطة شحن في مختلف أنحاء الإمارة، بما في ذلك نقاط الشحن التي توفرها هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص.

وأكد عبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، أن الشركة تقود مسيرة التحول نحو التنقل المستدام، بامتلاكها حصة سوقية تصل إلى 45% من قطاع سيارات الأجرة في دبي، مستهدفةً تحويل كامل أسطولها من سيارات الأجرة والليموزين إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2040، ويُعد هذا التحول أحد الأعمدة الرئيسية لإستراتيجية الاستدامة في الشركة، ما يجعلها نموذجاً لوسائل النقل النظيفة والذكية والمستعدة للمستقبل.