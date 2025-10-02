بـ 37 ندوة متخصصة .. "ويتيكس" يختتم فعالياته بنقاشات معمقة حول مستقبل الطاقة والمياه والاستدامة

دبي في 2 أكتوبر / وام / اختتمت فعاليات اليوم الثالث والأخير من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، بعقد 37 ندوة نقاشية متخصصة شارك فيها نخبة من الخبراء والمختصين من كبريات الشركات المحلية والعالمية، وركزت على أحدث الابتكارات والتوجهات المستقبلية في قطاعات حيوية.

وسلطت الندوات الرئيسية الضوء على موضوعات محورية شملت "أهمية التخطيط الأخلاقي للمركبات الكهربائية والبنية التحتية في تطبيقات شحن المركبات الكهربائية"، و"التقنيات المُُغيِِّرة الناشئة المبتكرة في مجالات الطاقة والمياه والبيئة"، و"أهمية الكابلات المستدامة"، و"تعزيز التقدُُّم: كيف يتيح تميز الشبكة مستقبلاً متجدداً في أبوظبي"، و"الحاجة الملحة إلى تغيير ملموس ومستدام"، و"دفع عجلة الاستدامة قدماً: ورشة عمل تحالف تكنولوجيا الطاقة النظيفة"، و"اعتماد المصدر الطبيعي لتلبية الطلب على الطاقة"، و"تسريع انتقال الطاقة بالرقمنة"، و"تقنية الواقع الممتد في قطاع نقل الطاقة".

وفي محور الطاقة المتجددة والاستدامة، تناولت الندوات مواضيع مثل "مقدمة من مجلس صناعات الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، و"توسيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية - ربط الطرق والشبكات"، و"حلول الأساطيل التجارية - توسيع نطاق التنقل الكهربائي للخدمات اللوجستية"، و"الطريق نحو كفاءة الطاقة الصناعية والكهربة"، و"الزجاج في الاستدامة وأفضل ممارسات الإمارات للزجاج لإزالة الكربون"، و"فجوة إزالة الكربون: من الإستراتيجية إلى العمليات التشغيلية"، و"أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لخفض انبعاثات النطاق 3 والارتقاء بجاهزية سلسلة التوريد - تعزيز العمليات التشغيلية الداعمة للحياد الكربوني في جميع القطاعات".

وركزت ندوات المياه على عناوين متخصصة منها "النظام الذكي لإدارة جودة المياه خارطة طريق متكاملة مدعومة بالبيانات"، و"أنظمة طلاء مضغوطة وعالية الكفاءة معالجة بالأشعة فوق البنفسجية للأنابيب والخزانات المعدنية"، و"استخدام التربولين للحماية من الظروف القاسية"، و"أنظمة تدعم إمكانية زيادة توفير الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي"، و"تعزيز الماء اليسر"، و"التحديات والعوامل المُمكّنة لتوسيع نطاق تطبيق وتبني التقنيات المائية الجديدة".

أما ندوات الابتكار والمستقبل، فقد ناقشت مواضيع متقدمة مثل "التقنية التشغيلية للمراقبة والأمن مع سبلنك"، و"إعادة رسم ملامح خدمات تقنية المعلومات في عصر الذكاء الاصطناعي"، و"شبكات المستقبل – كيف يتم تشكيل الشبكات العالمية؟"، و"تحديث أنظمة تسوية الفواتير في المؤسسات الخدماتية"، و"أول نظام أنابيب مصنوعة من كلوريد البولي فينيل مقاوم للأشعة فوق البنفسجية للتطبيقات الخارجية: حل اقتصادي لأنابيب أنظمة المياه فائقة النقاء"، و"تعظيم أداء الألواح الشمسية الكهروضوئية من خلال الصيانة التنبؤية"، و"تذوّق نكهة المستقبل مع المقاهي الروبوتية: تحويل الطاقة إلى عصر جديد في آلات البيع"، و"حلول مبتكرة في مجال إعادة التدوير ومجال الإعلان والدعاية".

كما غطت ندوات مؤتمر الصحة والسلامة موضوعات هامة مثل "رحلة هيئة كهرباء ومياه دبي نحو التميز في مجال الرفاهية"، و"الدور المتطور لمتخصصي الصحة والسلامة المهنية – التحديات والفرص"، و"حركة "كروس رود" – مستقبل السلامة والرفاهية: تمكين القوى العاملة"، و"تعزيز الصحة والسلامة في قطاع البناء باستخدام "روبوفلو" و"يولو": حلول الذكاء الاصطناعي في الرؤية الحاسوبية اللحظية".

وشهد المعرض في يومه الختامي أيضا ندوات تفاعلية وجلسات نقاشية هدفت إلى توطيد أواصر التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والموردين، لتعزيز الشراكات ودفع عجلة الاستدامة والاقتصاد الدائري.