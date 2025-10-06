هيئة مكتب استشاري الشارقة ترسم ملامح الخطة البرلمانية للفصل التشريعي المقبل

الشارقة في 6 أكتوبر / وام / ناقشت هيئة مكتب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها اليوم، بمقر المجلس، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الخطط المقبلة وجدول أعمال المجلس في المرحلة القادمة، وذلك في إطار التحضير لأعمال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر.

و أكد النعيمي أهمية الدور المحوري للمجلس كجسر حيوي للتواصل بين الحكومة والمجتمع، مشدداً على حرص المجلس على أن يكون صوت المواطن في مختلف القضايا وأن يواصل تلمس الاحتياجات الحقيقية لأبناء الإمارة من خلال ما يطرحه من مناقشات وأسئلة برلمانية ومبادرات تترجم نبض الشارع وتطلعاته.

وأعرب النعيمي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود للمجلس الاستشاري وحرصه الدائم على تمكينه من أداء رسالته الوطنية مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دافعاً لبذل مزيد من الجهد ومضاعفة العطاء لتحقيق أهداف المجلس ورسائله السامية.

كما أثنى معاليه على التعاون البنّاء من قبل الدوائر الحكومية والهيئات المحلية، مؤكداً أن التفاعل المستمر مع المجلس وما يقدمه من توصيات ومقترحات يعكس إيمان تلك الجهات بأهمية الشراكة والتكامل المؤسسي وهو ما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتلبية تطلعات المجتمع.

واستعرض الاجتماع الخطط البرلمانية للمجلس في مجالي الاختصاص التشريعي والرقابي بما في ذلك عقد الجلسات العامة ومناقشة سياسات عدد من الدوائر والهيئات الحكومية فضلاً عن توجيه الأسئلة البرلمانية ومتابعة المقترحات والشكاوى الواردة من الأعضاء والجمهور بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين عمل المجلس وأجهزة الحكومة في إمارة الشارقة.