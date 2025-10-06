مجلس شورى شباب الشارقة ينتخب أعضاء مجلسه للدورة التاسعة

الشارقة في 6 أكتوبر/ وام/ انتخب مجلس شورى شباب الشارقة كلا من حمد محمد إبراهيم رئيسا للمجلس وعائشة حميد الخيال نائبا للرئيس وسيف هلال الكندي أمينا للسر ووديمة خالد النقبي مقررا للمجلس وذلك للدورة البرلمانية التاسعة (2025–2026) التي تنظمها ناشئة الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعتان لـمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تحت شعار "خدمة المجتمع قيادة".

جاءت ذلك خلال الجلسة الإجرائية الأولى التي عقدت في مركز ربع قرن للمهارات الحياتية، وشهدت مشاركة أعضاء المجلس من الفئة العمرية 13–16 عاما، حيث تم التصويت إلكترونيا بعد تقديم المرشحين عروضا عن أنفسهم وإنجازاتهم وطموحاتهم.

ورحب عبدالحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة في ناشئة الشارقة بالأعضاء الجدد، مؤكدا أهمية الاطلاع والبحث الجاد في القضايا الشبابية وطرح أفكار وحلول مبتكرة ضمن بيئة برلمانية تحترم الرأي والرأي الآخر، مشددا على دور الشباب في المساهمة الفاعلة في صناعة المستقبل.

وأوضح الياسي أن مجلس شورى شباب الشارقة يجسد مبدأ الشورى الذي دعا إليه الدين الحنيف ويمنح الشباب منصة للتعبير عن تطلعاتهم ومناقشة التحديات المجتمعية بشكل موضوعي وبناء.

من جهتهم عبر أعضاء الهيئة الإدارية المنتخبة عن اعتزازهم بثقة زملائهم، مؤكدين التزامهم بتحقيق تطلعات الشباب والعمل على إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.