تكليف رئيس وزراء فرنسا المستقيل بإجراء محادثات لإنهاء الأزمة السياسية

باريس في 6 أكتوبر / وام/كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو اليوم، بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب لرسم مسار للخروج من الأزمة السياسية.

كان لوكورنو قدم استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق اليوم بعد ساعات من إعلانه عن تشكيلها مما يجعلها أقصر الحكومات عمرا في تاريخ فرنسا الحديث . ويسمح الدستور الفرنسي لماكرون بإعادة تعيين لوكورنو رئيسا للوزراء إذا أراد.

وأمهل ماكرون رئيس الوزراء المستقيل 48 ساعة لإجراء المحادثات.

وقال قصر الإليزيه في بيان "كلف الرئيس السيد سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء المستقيل والمسؤول عن إدارة الشؤون اليومية، بإجراء مفاوضات نهائية حتى حلول مساء الأربعاء لتحديد برنامج للعمل ولتحقيق الاستقرار في البلاد".

خلا