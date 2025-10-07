رئيس الدولة يطلع على مشروع إستاد نادي الجزيرة الجديد

أبوظبي في 7 أكتوبر/وام/ اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم على تصميم ومخطط مشروع إستاد نادي الجزيرة الجديد الذي يقع في مدينة زايد ويتسع 24 ألف متفرج قابل للتوسعة إلى 30 ألف متفرج.

ويبدأ تنفيذ المشروع بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عام 2026 على أن ينجز خلال ثلاث سنوات.

ويجسد إستاد نادي الجزيرة رؤية دولة الإمارات في تشييد بنية تحتية رياضية عالمية المستوى تسهم في تحسين جودة الحياة، وتمكين الشباب، وفتح آفاق جديدة للتميز والإبداع إلى جانب مواصلة تطوير القطاع الرياضي لكونه محركاً للتنمية الوطنية.

ويتميز تصميم الإستاد بتكييف جميع المدرجات إضافة إلى أرضية ملعب متحركة قابلة للانزلاق إلى خارج مساحة الإستاد إلى جانب تجهيزه بخدمات ضيافة للجمهور.

ويضم المشروع خدمات متكاملة تشمل مجموعة من المطاعم وصالات الجلوس التي يمكن استخدامها خارج أوقات الفعاليات.

وسيستضيف المشروع فعاليات على مدى العام مثل المنافسات الرياضية المتنوعة والاحتفالات وغيرها من المناسبات.

حضر عرض المشروع في مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعدد من كبار المسؤولين.