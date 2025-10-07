100مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية تشارك بمعرض التعليم الدولي في الشارقة

الشارقة في 7 أكتوبر/وام/ يستعرض معرض التعليم الدولي الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة من 8 إلى 11 أكتوبر الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة الشارقة للتعليم الخاص ووزارة التعليم في الهند أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلّم النموذجية التي تقدمها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.

يتيح المعرض الذي يشارك به 100 مؤسسة تعليمية محلية وإقليمية ودولية ونخبة من أبرز الجامعات من 16 دولة الفرصة للطلبة وأولياء الأمور للاطلاع على أحدث البرامج ومجموعة كبيرة من خيارات التعلّم النموذجية التي تستعرضها الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي والمدارس والمعاهد التقنية والفنية ومراكز التدريب الإداري المشاركة في الحدث من مختلف دول العالم.

ويستقطب المعرض عارضين من دول عدة أبرزها المملكة المتحدة وإسبانيا وألمانيا والمجر والولايات المتحدة الأمريكية وجورجيا وماليزيا والهند والعديد من الدول الأخرى إلى جانب الجامعات والكليات المحلية ومن ضمنها كليات التقنية العليا و جامعة الإمارات و جامعة خليفة و جامعة زايد و المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي فرع أبوظبي و الجامعة الأمريكية في الشارقة و الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة و جامعة الشارقة وغيرها الكثير .

ويتوقع أن يجذب المعرض أكثر من 25 ألف زائر من الطلبة وأولياء أمورهم لا سيما في ظل ما يوفره الحدث من مجموعة واسعة من التخصصات الجامعية والدراسات العليا والمهنية بدءاً من الطب والهندسة والإدارة وصولاً إلى أحدث البرامج الدراسية المبتكرة التي تلائم متطلبات العصر.