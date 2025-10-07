"زوارق الإمارات" تشارك في الجولة الـ3 لمونديال الفورمولا1 بالصين

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ تواصل الزوارق الإماراتية استعداداتها للمشاركة في الجولة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا1، بمدينة زينزهو الصينية ، يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز متسابقي العالم.

وتصدر فريق فيكتوري، الترتيب العام في الجولة الثانية، بعد تحقيقه أفضل النتائج في السباق الرئيسي.

من جهته أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اكتمال جاهزيته للمشاركة في المنافسات، بالتركيز على صقل مهارات المتسابقين ورفع كفاءتهم في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات المحتملة خلال السباقات.

وأوضح النادي في بيان اليوم أن القوارب خضعت لعمليات فنية دقيقة واختبارات شاملة لضمان أدائها الأمثل وأكد أن المشاركة شهدت انطلاقة قوية في الموسم الجديد، بعد اعتلاء منصة التتويج في الجولة الأولى، وسط أجواء المنافسة مع نخبة من أفضل متسابقي العالم.

وقال سعادة أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية رئيس البعثة، إن هذه المشاركة محطة مهمة في مسيرة النادي الرياضية، لتعزيز مكانة الدولة في رياضة الفورمولا على الخريطة العالمية.

ويتطلع فريق أبوظبي لخوض التحدي بطموح التعويض لنتائج الجولة السابقة في شنغهاي، إذ حقق زورق أبوظبي 6 بقيادة إريك ستارك المركز الخامس، بينما جاء زورق أبوظبي 5 بقيادة المتسابق منصور المنصوري في المركز الثاني عشر.

وأكد ثاني القمزي، مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن الهدف استعادة مكانة فريق أبوظبي بين الثلاثة الأوائل، وسط تحضيرات قوية، وثقة كبيرة في المتسابقين إريك ستارك ومنصور المنصوري.