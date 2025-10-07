لجنة تحكيم "جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي" تنتهي من تقييم المشاركات

الفجيرة في 7 أكتوبر /وام/ انتهت لجنة تحكيم جائزة الفجيرة للتصوير الضوئي التي تنظمها هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام من عملية تقييم الأعمال المشاركة في الدورة السابعة 2024–2025، والتي شهدت إقبالًا واسعا من المصورين المحليين والدوليين.

بلغ عدد المشاركات 780 عملًا فوتوغرافيًا توزعت على ثلاثة محاور رئيسية شملت المحور الرئيسي "الفجيرة مدينة الشرق والنور"، والمحور المحلي والعالمي "الحرف التقليدية والأسواق"، والمحور العالمي "قصص من الشارع".

ضمّت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التصوير الضوئي، الذين قاموا بدراسة وتقييم الأعمال المشاركة وفق معايير فنية دقيقة تراعي جودة التكوين، والإبداع، والرسالة البصرية.

وأكدت اللجنة أن المشاركات تميزت بتنوع الموضوعات وغنى الرؤى الإبداعية التي عكست تطور الحركة الفوتوغرافية في دولة الإمارات، ومكانة الفجيرة منصة تحتفي بالمواهب الفوتوغرافية وتدعم الإبداع البصري.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل رسمي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لجهود المصورين المشاركين وإسهاماتهم في إثراء المشهدين الثقافي والإبداعي.