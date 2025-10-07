قائد شرطة الشارقة يدشن مبنى إدارة الدوريات بمنطقة الرمثاء

الشارقة في 7 أكتوبر/وام/ دشّن سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة اليوم مبنى إدارة الدوريات في منطقة الرمثاء في خطوة من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات الشرطية وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لتسهيل وصول المتعاملين.

وتفقد ابن عامر مرافق المبنى واطلع على التجهيزات الفنية والإدارية وآلية تقديم الخدمات الذكية مشيداً بالجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية للقطاع الشرطي في إمارة الشارقة.

يأتي افتتاح المبنى في إطار استراتيجية شرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتيسير الوصول إليها إذ يقع المبنى وسط منطقة الرمثاء الحيوية بما يسهم في تقديم خدمات متكاملة لشريحة واسعة من المتعاملين في المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد العميد خالد الكي مدير مديرية المرور والدوريات أن افتتاح المبنى يعكس حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على توسيع خارطة الخدمات وتقديمها وفق أعلى المعايير بأن تكون الخدمات أقرب إلى الناس وأكثر قدرة على تلبية احتياجاتهم اليومية بكفاءة وجودة عالية.