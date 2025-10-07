معهد الشارقة للتراث يبحث تعزيز التعاون مع "المديرية العامة للتراث الثقافي" في البرتغال

الشارقة في 7 أكتوبر/وام/ استعرض وفد معهد الشارقة للتراث برئاسة سعادة الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس المعهد مع مسؤولي المديرية العامة للتراث الثقافي في لشبونة وهي الهيئة الحكومية المركزية المعنية بإدارة وصون التراث الثقافي الوطني في البرتغال مجالات التعاون بين الجانبين خاصة بمجال صون التراث الثقافي غير المادي وتبادل الخبرات في مجال الفنون الشعبية والحرف التقليدية والاحتفالات التراثية إلى جانب مناقشة آفاق التعاون في مشاريع الترميم والحفاظ على المباني والمقتنيات التراثية بما يعزز من تبادل المعرفة والتجارب بين المؤسستين.

وأكد المسلم أهمية اللقاء على صعيد فتح آفاق جديدة للتعاون الثقافي بين الشارقة والبرتغال مشيراً إلى أن معهد الشارقة للتراث بصفته مركزاً من الفئة الثانية تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) يسعى دوماً إلى بناء شراكات دولية تسهم في تعزيز الجهود العالمية لحماية التراث الثقافي وصونه.

من جانبهم رحّب مسؤولو المديرية العامة للتراث الثقافي في البرتغال بالتعاون مع معهد الشارقة للتراث مشيدين بدوره في دعم الثقافة العربية والإرث الإنساني المشترك وأبدوا استعدادهم لتطوير برامج توثيق وتبادل خبرات مشتركة ضمن مشاريع اليونسكو المعنية بالتراث المادي وغير المادي.