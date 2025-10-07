11 ميدالية متنوعة لـ "نادي الشارقة للمرأة" بكأس الإمارات للمبارزة

الشارقة في 7 أكتوبر /وام/ أحرز نادي الشارقة الرياضي للمرأة إحدى عشرة ميدالية في بطولتي كأس الإمارات للمبارزة (العمومي وتحت 17 سنة) اللتين استضافتهما صالة مزهر الرياضية في دبي ، بمشاركة أندية أبوظبي للمبارزة، الفجيرة للفنون القتالية، العين الثقافي الرياضي، أكاديمية MK، وأكاديمية دبي للمبارزة.

ففي منافسات فئة العمومي، فرضت اللاعبات تفوقهن في مختلف الأسلحة بعدما حققت شيخة الزعابي الميدالية الذهبية في سلاح الإيبيه، تلتها زينب الحوسني في المركز الثاني، بينما أحرزت فجر المرزوقي المركز الثالث.

وفي منافسات سلاح الفلوريه، توّجت حبيبة مصطفى بالميدالية الفضية بعد أداء مميز وفي سلاح السابر تألقت مريم الدغيدي بإحراز الذهبية، تلتها ليان ثابت بالميدالية الفضية.

فيما نالت مهرة عبدالله المركز الثالث، ليختتم الفريق البطولة بإجمالي 7 ميداليات منها "ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان".

واستكمل الفريق مشاركته في بطولة فئة تحت 17 سنة بمشاركة 16 لاعبة حيث واصلت لاعبات النادي حضورهن القوي، لتحصد جوري آل علي الميدالية البرونزية في سلاح الإيبيه، فيما نالت دانة الشامسي المركز الثالث في سلاح الفلوريه، بينما أضافت شمة السويدي فضية سلاح السابر والعنود الفلاسي البرونزية.

وبمجموع 4 ميداليات في فئة تحت 17 سنة، أكد النادي مواصلة تقدمه في مختلف الفئات العمرية، معزّزاً مكانته بين الأندية الرائدة في رياضة المبارزة بالدولة.

وأكدت بلقيس الشحي، رئيس شعبة التحليل والمتابعة الفنية في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن نتائج كأس الإمارات للمبارزة تعكس مستوى التطور الذي تشهده الألعاب الفردية في النادي، منوهة إلى أن ما تحقق خلال منافسات العمومي وتحت 17 سنة ثمرة عمل فني متكامل وجهود جماعية بين الأجهزة التدريبية والإدارية.