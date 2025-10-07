الشارقة يفوز على النصر في دوري كرة اليد

الشارقة في 7 أكتوبر/وام/ افتتح الشارقة حامل لقب النسخة الماضية من دوري كرة اليد مشواره في الموسم الجديد بالفوز على النصر 30-26 في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي الشارقة.

تقام منافسات دوري الإمارات لكرة اليد بمشاركة 7 أندية، على 3 مراحل بنظام تجميع النقاط لتحديد البطل وترتيب المراكز.