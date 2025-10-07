"اتحاد الجودو" يفتح "باب التسجيل" للمشاركة في بطولة "خورفكان الدولية"

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ فتح اتحاد الجودو باب التسجيل للمشاركة في بطولة خورفكان الدولية لفئتي الأشبال والشباب.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن البطولة تقام بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، لفئتي الأشبال والشباب يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتعد البطولة الدولية الثانية في الموسم بعد البطولة الماضية في أبوظبي.

وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة محمد جاسم، أمين السر المساعد، فتح باب التسجيل عبر موقع الاتحاد حتى يوم 25 أكتوبر الجاري للأشبال، وإجراء الميزان التجريبي والرئيسي للمشاركين يوم 31 الجاري، بصالتي ناديي خورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، تمهيدا لانطلاق البطولة يوم السبت الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد أن بطولة الشباب تقام في 2 نوفمبر المقبل على أن يتم إغلاق باب التسجيل يوم 26 أكتوبر الجاري، وإقامة الميزان التجريبي والرئيسي قبل 24 ساعة من انطلاقتها، بصالتي ناديي خورفكان، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والمشاركة المفتوحة في كل وزن، لإبراز مهارات الأشبال والشباب.