جامعة الذيد تستعرض برامجها الأكاديمية بمعرض "نجاح دبي"

دبي في7 أكتوبر/وام/ تشارك “جامعة الذيد”بمعرض نجاح دبي الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي على مدى يومي 6 و7 أكتوبر الجاري بحضور ممثلي نخبة من مؤسسات التعليم العالي من داخل الدولة وخارجها بهدف التواصل مع الطلبة وأولياء أمورهم وتعريفهم بالخيارات الأكاديمية المتاحة.

تأتي هذه المبادرة في إطار التزام الجامعة المستمر بتوسيع نطاق تأثيرها والتواصل مع المجتمع التعليمي داخل الإمارات وخارجها وتسليط الضوء على مزايا برامجها الدراسية، والإمكانات المميزة التي توفرها من ناحية البنية التحتية الأكاديمية، والخبرات التعليمية، والفرص البحثية.

واستعرضت جامعة الذيد من خلال جناحها أبرز خططها الأكاديمية، والتخصصات الحديثة التي تعتزم تقديمها خلال المرحلة المقبلة.

وقدمت الدكتورة حنان بن عبدالله، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية مداخلة كشفت فيها عن إطلاق الجامعة ثلاثة برامج بكالوريوس جديدة هي بكالوريوس العلوم في الجيولوجيا، بكالوريوس العلوم في علوم الصحراء، وبكالوريوس العلوم في علوم وتكنولوجيا الأغذية.

