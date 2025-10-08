الشارقة .. انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / انطلقت أمس في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة فعاليات أسبوع الفضاء العالمي 2025 تحت شعار "العيش في الفضاء" وتستمر حتى 10 أكتوبر الحالي مقدمة تجربة تفاعلية عملية في علوم الفضاء والفلك لنشر المعرفة العلمية في المجالات الفضائية والفلكية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام.

وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الأكاديمية أن الحدث يعكس التزام الأكاديمية بدعم التوجهات الوطنية في الابتكار والبحث العلمي واستكشاف الفضاء ويشكل رسالة تعليمية تجسد مكانة الإمارات في استكشاف الفضاء، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذا الأسبوع يأتي تزامنًا مع ذكرى حدثين بارزين في تاريخ الفضاء وهما إطلاق أول قمر صناعي "سبوتنيك 1" في عام 1957م ومعاهدة الفضاء الخارجي في عام 1967م من قبل لجنة الأمم المتحدة التي وضعت إطارًا عالميًا لاستخدام الفضاء للأغراض السلمية.

وأوضح أن الأكاديمية من خلال مرافقها المتقدمة تمكّن الطلبة والباحثين من خوض تجارب علمية متميزة وتعزز الوعي المجتمعي بأهمية علوم الفضاء.

من جانبها أكدت فاطمة محمد الخاطري مدير قبة الشارقة الفلكية أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع من الباحثين والطلبة في أسبوع الفضاء العالمي لتعزيز فهم دور الفضاء في حياتنا اليومية، مشيرة إلى أن الأكاديمية تقدم برامج تعليمية وتفاعلية تشمل محاضرات متخصصة وورشاً علمية تطبيقية وعروضاً فلكية جديدة إلى جانب محطات تفاعلية تحاكي تحديات العيش في الفضاء حيث تتيح للزوار فرصة للتفاعل المباشر مع أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستلهام روح الابتكار والبحث العلمي والمساهمة في بناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في مسيرة الدولة نحو مستقبل فضائي واعد.

وعلى هامش فعاليات الأسبوع العالمي للفضاء وقعت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للفلك وقعها الدكتور حميد مجول النعيمي وإبراهيم الجروان رئيس الجمعية بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الفضاء والفلك.

وتأتي هذه الاتفاقية لتفعيل البرامج والأنشطة العلمية والثقافية المشتركة ودعم البحوث والدراسات والرصد والترويج المتبادل للفعاليات وتبادل الخبرات والمعارف إلى جانب التعاون في إصدار المواد العلمية والتعليمية وخلق توأمة مع الأندية الفلكية والعلمية وتخصيص مقر لجمعية الإمارات للفلك داخل الأكاديمية.

وشملت فعاليات الأسبوع لهذا العام مجموعة من الأنشطة العلمية تضمنت عروضًا مباشرة جديدة في قبة الشارقة الفلكية تهدف إلى استكشاف بيئات الفضاء إلى جانب محاضرات قدمها نخبة من المتخصصين في علوم الفضاء والفلك.

وستواصل الأكاديمية برنامجها خلال الأسبوع بتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة العلمية والفلكية منها عروض خاصة في قبة الشارقة الفلكية ومحطات تفاعلية مثل "تخيل عوالم أخرى" و"الكبسولة الزمنية" وورش علمية حول استكشاف علم الأحياء الفلكي واستكشاف قابلية الحياة خارج الأرض واستخدام الذكاء الاصطناعي في تصنيف الصور الفلكية إلى جانب محاضرات متخصصة تغطي موضوعات مثل السفر بين النجوم والإشعاع الكوني عالي الطاقة وتقديم تدريبات عملية لمحاكاة حياة رواد الفضاء.