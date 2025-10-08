الشارقة للفنون تكشف تفاصيل الموسم الرابع من برنامج "عروض الشارقة"

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / كشفت مؤسسة الشارقة للفنون عن تفاصيل الموسم الرابع من برنامج “عروض الشارقة” الذي سيقام في 11 أكتوبر الحالي ويستمر حتى 30 من نوفمبر المقبل في الأماكن العامة والمراكز المجتمعية على امتداد مدينتي الشارقة وخورفكان.

ويتضمن الموسم الجديد العديد من الإنتاجات الفريدة التي تسلّط الضوء على تنوع العروض الأدائية المعاصرة وثرائها وذلك عبر أعمال نخبة من الفنانين المحليين والدوليين حيث تكون انطلاقة البرنامج يوم 11 أكتوبر على خشبة مسرح قاعة إفريقيا مع عرض “جُرّ مِحراثك فوق عظام الموتى” للمخرج مهند كريم في اقتباس أدبي لرواية الكاتبة البولندية أولغا توكارتشوك.

ويقام برنامج “عروض الشارقة” في أماكن مألوفة وأخرى غير متوقعة متضمناً طيفاً متنوعاً من العروض المبتكرة والتجريبية والآسرة حيث تتجسد روح البرنامج بفعالية “موسيقى على البارج” والتي تعيد رسم معالم بحيرة خالد والمنطقة المحيطة بها من خلال استضافة عروض موسيقية تقام على مسرح عائم مصمم لهذا الغرض وتحيي هذه العروض ثلاث فرقٍ هي: “ أديغا ونوون وروحانيّات”.