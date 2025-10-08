ملتقى معلّمي العربية يواصل فعالياته في جامعة خورفكان

الشارقة في 8 أكتوبر/ وام / استضافت جامعة خورفكان فعاليات "ملتقى الشرقية لمعلّمي العربية" الذي يشكل امتداداً "للملتقى الدولي الرابع لمعلمي العربية 2025" تحت شعار "بناء وارتقاء، الذي تنظمه هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالتعاون مع أكاديمية الشارقة للتعليم بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء والتربويين من داخل الدولة وخارجها بهدف تبادل التجارب المتميزة في مجال تدريس اللغة العربية مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم.

واحتضنت الجامعة سلسلة من الجلسات الحوارية والورش التفاعلية التي تناولت موضوعات محورية ومنها دور اللغة في تعزيز الهوية لدى الأجيال الناشئة وعرض أساليب تطبيقية حديثة لتعليم العربية في مرحلة الطفولة المبكرة بالإضافة إلى ترابط الدراسات الاجتماعية وتأثيرها على صون اللغة العربية ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في تعزيز تعلم العربية وربطها بالهوية الثقافية إلى جانب استعراض أفضل الممارسات في تطوير تعليم اللغة العربية على المستويين المحلي والدولي.

وأكد المشاركون أهمية الملتقى في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات التربوية وتبني الممارسات التعليمية المبتكرة بما يسهم في تمكين معلمي العربية من أدوات تعليمية رقمية حديثة تسهم في جعل تجربة تعلم اللغة تجربة تفاعلية وثرية إلى جانب تعزيز دور جامعة خورفكان في ترسيخ مكانة اللغة العربية كلغة علم وهوية وانتماء وإبراز تجاربها الملهمة في مجال تعليم العربية ضمن رؤية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات التربوية والتقنية الحديثة.