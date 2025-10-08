نهيان بن مبارك يحضر حفل سفارة مالطا باليوم الوطني

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامته سعادة ماريا كاميليري سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في فندق دوست تاني في أبوظبي، معالي الدكتور ميشيل فالزون وزير السياسة الاجتماعية وحقوق الطفل بجمهورية مالطا وعمر النيادي مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية وعدد من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية بين مالطا ودولة الإمارات وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية وكبار المسؤولين في الدولة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال وأفراد الجالية المالطية المقيمة بالدولة.

وأشادت السفيرة في كلمة لها بهذه المناسبة، بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبعلاقات التعاون القوية بين البلدين، مضيفة أن بلادها حريصة على تعزيز مجالات التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت أن العلاقات الثنائية التي تجمع جمهورية مالطا ودولة الإمارات قوية وتستند إلى الرغبة المتبادلة في مواصلة تعزيزها وتنميتها في القطاعات التنموية كافة، مؤكدة أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الأول لجمهورية مالطا على مستوى المنطقة.