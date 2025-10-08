"ثروة" و" دليل" يحصدان "رموز الثنايا" في مهرجان العين للهجن

العين في 8 أكتوبر/ وام / احتضن ميدان الروضة بمنطقة العين، اليوم، منافسات فئة الثنايا، ضمن الجولة الختامية لمهرجان العين لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي ينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.

وأقيمت منافسات الثنايا، عبر 6 أشواط، لمسافة 6 كلم، بمشاركة واسعة من مطايا ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتألقت "ثروة" لمالكها محمد سلطان مرخان الكتبي في فئة الثنايا، ونجحت في انتزاع كأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيسي الأول، بأفضل توقيت، مسجلة 9:08:35 دقائق.

وحقق "دليل" لمطر حمد عميرة الشامسي ثاني رموز الثنايا بعد أن أهدى مالكه بندقية القعدان المفتوح في الشوط الرئيسي الثاني، بزمن قدره 9:13:50 دقائق.

ونجحت "تحذير" لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، في حصد لقب الشوط الثالث بزمن قدره 9:23:99 دقائق، بينما ذهب لقب الشوط الرابع في منافسات الأبكار المحليات إلى "دلما" المملوكة لأحمد مطر ماجد الخييلي، بزمن قدره 9:21:88 دقائق.

وحصد "ممدوح" لسيد سليم علي العامري لقب الشوط الخامس، محققاً 9:12:77 دقائق، بينما اختتمت منافسات فئة الثنايا بفوز "مبشر" لمحمد سلطان مرخان الكتبي بلقب الشوط السادس والأخير، بزمن قدره 9:23:74 دقائق.

يذكر أن مهرجان العين لسباقات الهجن انطلق في نسخته الأولى في يوليو الماضي عبر 3 جولات تمهيدية خلال يوليو وأغسطس وسبتمبر، ويختتم بالجولة النهائية في أكتوبر الجاري بأشواط الرموز.