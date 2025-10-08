مؤسسة دبي للمرأة تنظم برنامج "الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية"

دبي في 8 أكتوبر/ وام / انطلق برنامج "الكفاءة الإعلامية للقيادات النسائية" الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع أكاديمية دبي للإعلام التابعة لمؤسسة دبي للإعلام لتعزيز الحضور الريادي للمرأة الإماراتية في قطاع الإعلام بأشكاله المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة والرقمية ويستمر حتى يوم 23 أكتوبر الحالي بمشاركة 26 من القياديات والمعنيات بالاتصال المؤسسي في 20 جهة حكومية وشبه حكومية بدبي.

ويأتي تنظيم هذا البرنامج المتخصص ترجمةً للرؤية الإستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة الهادفة إلى تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام الذي يشكل في الوقت الراهن أحد أهم أدوات التأثير وصناعة الصورة الذهنية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات التواصل الإعلامي والإستراتيجي لدى القيادات النسائية وتمكينهن من تمثيل مؤسساتهن بكفاءة ومهنية في المحافل المحلية والعالمية من خلال تزويدهن بالمقومات الرئيسية للتعامل مع المؤتمرات والمقابلات الإعلامية وبناء الرسائل المؤسسية وتمكينهن من أدوات الإعلام المستقبلي كالذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة خاصةً أننا نعيش عصراً إعلامياً سريع التطور في أشكاله وأدواته.

وقالت سعادة نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي تستهدف القيادات النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية لإكسابهن الأدوات اللازمة للتميز في مجالات متعددة وفي مقدمتها الاتصال الفعّال والإعلام المؤسسي.

من جانبها أشادت منى بوسمرة مديرة أكاديمية دبي للإعلام بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة دبي للمرأة في دعم المرأة الإماراتية وتوسيع نطاق حضورها وتأثيرها في القطاعات الحيوية ومن ضمنها قطاع الإعلام الذي يُعد اليوم من أبرز المجالات التي تتطلب كفاءات عالية وقدرة على إيصال الرسائل بفاعلية واحترافية.

ويعقد البرنامج لمدة 3 أسابيع تشارك خلالها القياديات والمنتسبات في ورش عمل مكثفة وجلسات وأنشطة تطبيقية ولقاءات مع شخصيات ملهمة ويشارك في تقديمه عدد من الإعلاميين والأكاديميين أصحاب الخبرة في التدريب الإعلامي والمتخصصين في الاتصال والعلاقات العامة.