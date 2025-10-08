اليونسيف تطالب إسرائيل بالحماية الكاملة لجميع المدنيين الفلسطينيين

نيويورك في 8 أكتوبر / وام / طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، إسرائيل بضمان الحماية الكاملة لحياة جميع المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن حرمانهم من المساعدات الإنسانية محظور تمامًا بموجب القانون الإنساني الدولي "الواضح".

جاء ذلك خلال بيان أصدرته اليوم المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، شددت خلاله على ضرورة أن تسترشد جميع الأعمال العسكرية بمبادئ التمييز والتناسب والحذر.

وأكدت أن المدنيين الذين لا يستطيعون إخلاء مناطق القتال، أو لا يُغادرونها، أو يختارون عدم إخلائها، يظلون مدنيين، ويجب حمايتهم دائمًا.

- رع -