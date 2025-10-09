"آي تي إس" تطلق هويتها المؤسسية الجديدة في معرض "جيتكس 2025"

دبي في 9 أكتوبر /وام/أعلنت شركة "آي تي إس" (ITS) المزود الرائد للحلول التقنية المتقدمة للمؤسسات المالية والحكومية والشركات عزمها إطلاق هويتها المؤسسية الجديدة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025" من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

وتشكل الخطوة تزامناً مع الحدث العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا، محطةً فارقة في مسيرة الشركة تعكس رؤيتها المتجددة وتجسد شعارها، "الثقة في التغيير".

وستعرض الشركة مجموعةً واسعة من ابتكاراتها في مجال "الحلول القائمة على السحابة" بهدف تمكين الشركات خلال مسيرة تحولها الرقمي، وتشمل هذه الحلول ابتكاراتٍ في مجالات مراكز البيانات والحلول المصرفية الأساسية وحلول البيع بالتجزئة والخدمات المُدارة والتحول الرقمي.

وأعرب فهد المنيس الرئيس التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة “آي تي إس”،"عن سعادته بإطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة ضمن فعاليات نسخة هذا العام من "جيتكس جلوبال" لنتوج من خلال هذه النقلة النوعية مسيرة تطورنا ونسلط الضوء على تطلعاتنا المستقبلية، ونسعى في "آي تي إس" إلى استثمار الفرص المتاحة في ظل تنامني اعتماد نهج الرقمنة عالمياً مع التمسُّك بقيمنا الجوهرية المتمثلة في النزاهة والشفافية والأمان، ويُعد المعرض منصةً مثالية لتسليط الضوء على رؤيتنا العالمية والتزامنا بتمكين المؤسسات من خلال التكنولوجيا التحوليَّة".

وتتخلل مشاركة "آي تي إس" عروض مباشرة وجلسات حوارية مع مجموعةٍ من الخبراء إلى جانب إتاحة فرص للتفاعل مع "تيتش" /TICH/ السفير الرقمي للشركة في خطوةٍ تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار وتحسين تجربة العملاء.

وستتناول الجلسات النقاشية طيفاً واسعاً من الموضوعات التخصصية بما في ذلك الحلول المصرفية الإسلامية الرقمية وقطاع التجزئة وتجربة العملاء ومراكز البيانات السحابية والأمن السيبراني وخدمات الذكاء الاصطناعي والتي تمكّن الشركات من تحديث أنظمتها بأمان وتحقيق عائد ملموس على الاستثمار فضلاً عن التحول الرقمي الحكومي لدعم الابتكار في القطاع العام من خلال منصات آمنة وقابلة للتوسع مصمَّمة لتقديم الخدمات لأفراد المجتمع على نطاقٍ واسع.

وتواصل شركة "آي تي إس" قيادة مسيرة التحول الرقمي من خلال حلول تقنية قابلة للتوسع وآمنة وجاهزة لمتطلبات المستقبل، بفضل انتشار عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين ودول رابطة الدول المستقلة.