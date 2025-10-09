إسلامية دبي والقنصلية الفرنسية تبحثان تعزيز التعاون الثنائي

دبي في 9 أكتوبر /وام/ بحثت القنصلية الفرنسية ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، سبل تعزيز جسور التعاون الثقافي والديني والحضاري .

جاء ذلك خلال زيارة سعادة جان كريستوف باريس القنصل العام للجمهورية الفرنسية في دبي إلى الدائرة .

والتقى باريس محمد مصبح ضاحي المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة حيث ناقش الجانبان عدداً من المبادرات الثقافية والخيرية المنفذة في الإمارة.

أكد محمد مصبح ضاحي، حرص الدائرة على أن تكون الأقرب للمجتمع من خلال مبادراتها وفعالياتها، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس التزام الدائرة بدعم قيم الحوار والتفاهم المشترك وفق خططها الاستراتيجية ورؤيتها في جعل دبي نموذجاً عالمياً للوسطية والانفتاح الحضاري.

وثمن سعادة جان كريستوف باريس جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في تعزيز قيم الحوار والتفاهم بين مختلف الأديان والثقافات، لافتا إلى أن الشراكات المثمرة التي تقودها الدائرة تبرز الدور الريادي لدبي على المستوى الدولي وتجعلها منارة عالمية للتسامح والاعتدال ومثالاً يحتذى به للتفاهم الإنساني السلمي بين الشعوب.

