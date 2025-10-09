محاكم أبوظبي تنجز 98% من القضايا في النصف الأول

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ حققت دائرة القضاء في أبوظبي، نسب إنجاز متقدمة على مستوى جميع المحاكم، وصلت إلى 98% خلال النصف الأول من عام 2025، في حين سجلت محاكم منطقة أبوظبي أعلى عدد من الدعاوى المقيدة بواقع 21 ألفا و 532 دعوى، تلتها محاكم منطقة العين بـإجمالي سبعة آلاف و 344 دعوى، ثم محاكم منطقة الظفرة بمجموع 546 دعوى.

وعلى مستوى المحاكم المتخصصة، أحرزت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أعلى نسبة إنجاز بلغت 99% من أصل 10 آلاف و564 دعوى مقيدة، وسجلت محكمة أبوظبي العمالية 1,542 دعوى بمعدل إنجاز 98%، وجاءت محكمة أبوظبي التجارية بنسبة فصل مماثلة من إجمالي 9 آلاف و426 دعوى.