أبوظبي تعزز الصحة النفسية مصدرا للقوة والإرادة المجتمعية

أبوظبي في 9 أكتوبر/ وام/ اتخذت أبوظبي نهجا مبتكرا في تعزيز الصحة النفسية يشمل دمج فحوصات الصحة النفسية ضمن خدمات الرعاية الأولية وإجراء تقييمات متخصصة للأمهات ضمن برنامج الزيارات المنزلية بعد الولادة.

كما أطلقت أداة التقييم الذاتي للصحة النفسية عبر تطبيق "صحتنا"، المتاحة للبالغين من عمر 18 عاماً فما فوق، والتي توفر للمستخدمين رؤى شاملة عن حالتهم النفسية، ونصائح عملية وشخصية لإدارة التحديات اليومية، وتحديد الحاجة لطلب الدعم المتخصص عند الضرورة.

ويضم قطاع الصحة النفسية في الإمارة اليوم 143 منشأة، منها 13 منشأة متخصصة، يعمل بها أكثر من 640 خبيراً واختصاصياً، ما يضمن تقديم رعاية نفسية موثوقة ومبنية على الأدلة العلمية لجميع أفراد المجتمع.

وأكدت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، التزامها الثابت بتعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع، واعتبارها أولوية إستراتيجية وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الصحة المتكاملة، وركيزة أساسية لضمان جودة الحياة والصحة العامة.

وتواصل الدائرة، في اليوم العالمي للصحة النفسية 2025، جهودها لترسيخ الوعي المجتمعي بأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، وأن السعي للحصول على الدعم النفسي يعكس وعي الفرد وقوة إرادته، ويشكل خطوة أساسية نحو تعزيز العافية الشخصية.

وحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، تؤثر اضطرابات الصحة النفسية على واحد من كل أربعة أشخاص خلال مراحل حياتهم، مما دفع دائرة الصحة – أبوظبي إلى اتخاذ خطوات استباقية لتأسيس منظومة متكاملة تقدم الدعم النفسي لجميع فئات المجتمع، بدءاً بالتوعية والوقاية المبكرة ومروراً بالتثقيف الصحي ووصولاً إلى إتاحة الخدمات العلاجية المتخصصة وتيسير الوصول إليها.

وأكدت سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي، أن الإمارة تعتبر الصحة النفسية مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن الدائرة تعمل على ترسيخ ثقافة تجعل العافية النفسية مصدراً للقوة والتمكين، بحيث يشعر كل فرد بالدعم والاستعداد لطلب المساعدة عند الحاجة، لافتة إلى أن الصحة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل النفس أيضاً، وما لها من تأثير مباشر على جودة حياة الأفراد والمجتمع ككل.

وفي إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بالصحة النفسية، تستعد الدائرة لإطلاق فعالية تحت عنوان "كل عقل جميل" هذا الأسبوع في حديقة أم الإمارات، تهدف إلى إشراك المجتمع وإلهامه لتبني منظور شامل وواعٍ تجاه الصحة النفسية.

وتشمل الفعالية تجارب تفاعلية وورش عمل تطبيقية وعروضاً إبداعية وجلسات حوارية توعوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين والمؤثرين، بهدف تعزيز النقاش المجتمعي وتمكين الأفراد من رعاية أنفسهم ودعم من حولهم، مع التركيز على أن الصحة النفسية رحلة مجتمعية مشتركة تتعزز بالترابط والتعاطف والوعي الجماعي.

وتعكس هذه المبادرات رؤية أبوظبي الشاملة نحو بناء مجتمع صحي ومعافى، يضمن سهولة الوصول إلى الرعاية والدعم المجتمعي، ويعزز أسلوب حياة أكثر وعياً وصحة، من خلال الابتكار الرقمي، وتكامل خدمات الرعاية الصحية، والتفاعل المجتمعي الإيجابي.