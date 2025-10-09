جلسات ملتقى الشارقة الثقافي

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام / أطلق المكتب الثقافي في مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع النسخة الثانية من ملتقى الشارقة الثقافي " العصر العباسي.. حكاية وصل بين قرطاس وقلم "، والذي يعقد برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

وانطلقت الجلسة الأولى من "مجالس الملتقى" تحت عنوان: أبرز الملامح الثقافية في العصر العباسي رموز ثقافية مؤثرة ، هارون الرشيد بين الواقع ورأي المستشرقين وقدمها عوض الدرمكي والذي سلط الضوء على ضرورة العودة لتاريخنا المشرق والاستفادة ليس فقط من الكتب الحديثة بل من الضروري قراءة التاريخ باستمرار لنتمكن من قراءة واقعنا والنهوض بثقافتنا وقيمنا الأصيلة.

و جاءت الجلسة الثانية بعنوان "أبرز الملامح الثقافية في العصر العباسي" بمشاركة د.محمد المزطوري ود.حصة الكتبي وعيسى يوسف ود.عاطف منصور.

بينما شهد اليوم الثاني من الملتقى جلستين ثقافيتين في مجلس الحيرة الأدبي الأولى كانت بعنوان، ازدهار العلوم الإنسانية في العصر العباسي بمشاركة الشاعر د.شهاب غانم والكاتب والروائي غيث الحوسني.

وتحدث د.شهاب غانم عن ترجمة الشعر في عصر الازدهار العلمي، فيما تحدث غيث الحوسني عن الفلسفة في العصر العباسي وتأثرها بالثقافة اليونانية.

وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان الفنون في العصر العباسي بمشاركة كل من الشاعرة حمدة العوضي والخطاط عدنان الشريفي.

و تحدثت العوضي عن فن المقامة الذي ازدهر في العصر العباسي، بينما تحدث الخطاط الشريفي عن أهمية الخط العربي والذي شهد تطوراً كبيراً خلال العصر العباسي.