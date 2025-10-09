السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا دون انتظار التوقيع

القاهرة في 9 أكتوبر /وام/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري دون انتظار توقيع الاتفاق، معربًا عن تطلعه إلى استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مصر لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق التاريخي.

جاء ذلك خلال استقباله بقصر الاتحادية المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة، موفدي الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي شدّد على استمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة ترامب، مشيدًا في الوقت نفسه بالوساطة الأميركية والقطرية والتركية، ومؤكدًا التزام مصر بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

