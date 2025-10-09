"الشارقة السينمائي الدولي 12" يناقش تمويل الأفلام ومستقبل السينما الإماراتية

الشارقة في 9 أكتوبر / وام / استعرضت النسخة الـ 12 من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب التي تنظمها مؤسسة فن – منصة الاكتشاف الإعلامي بهدف توفير منصة مبتكرة تجمع صناع الأفلام والمبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى 12 من اكتوبر الجاري، خلال جلسة "عرض المشاريع السينمائية في المنطقة العربية وتقديم فيلمك للسوق السينمائي العالمي" أساليبَ تطوير عرض المشاريع السينمائية واستراتيجيات الإقناع ومتطلبات التمويل وأبرز الفرص والتحديات التي تواجه صنّاع الأفلام في هذا الجانب.

وأكد طلال الأسمني رئيس قسم المحتوى المحلي في "إيمج نيشن أبوظبي" خلال الجلسة التي عُقدت في "فوكس سينما – سيتي سنتر الزاهية"، أن الأصالة والمحتوى يشكلان جوهر صناعة الأفلام، مشيرا إلى إن نجاح أي عملٍ سينمائي يبدأ من فكرةٍ قادرةٍ على جذب الجمهور وتبقى في أذهانهم طويلاً بعد انتهاء العرض فكل قصةٍ تبدأ بالعاطفة التي تمنح الفيلم روحه.

وأشار إلى أن مرحلة التصور المسبق وإثبات الفكرة تضمن وضوح الرؤية وعمق الإبداع، مشيرا إلى أن السينما الكورية تمثل نموذجًا للأصالة حيث يفخر صناعها بتراثهم ويقدمونه بثقةٍ ودون تردد وهو ما نسعى إليه نحن أيضاً بتقديم قصصٍ متجذّرةٍ في هويتنا لكنها قادرةٌ على الوصول إلى العالم.

وأشار المخرج والممثل السوري ماهر صليبي “إلى أن العديد من صنّاع الأفلام الشباب اليوم يركزون على شكل العرض أكثر من جوهر الفكرة وعندما أقيّم عرض مشروع فيلم أبحث دائماً عن الفكرة التي تميّزه، لأن العرض المقنع يبدأ من فكرة قوية وعلينا أن نفهم قصتنا وجمهورنا والصدق العاطفي وراء ما نحاول سرده وهذا ما يجعل الجهات المموِّلة وشركاء الإنتاج يؤمنون برؤيتك مؤكدا أن المخرج عندما يستند إلى الأصالة والارتباط بالواقع تكون النتيجة عملاً مؤثرا”.

بدورها لفتت ندى اللحيدان مدير البرامج والمشاريع الثقافية في مهرجان أفلام السعودية،" إلى أن معظم المهرجانات السينمائية تضم أقساماً مخصصة للتمويل تُعنى بدعم صنّاع الأفلام خلال مرحلتي الإنتاج وما بعد الإنتاج و يعتمد قبول المشاريع دائماً على قوة العرض الذي يعكس مدى فهم المخرج لقصته وجمهوره وهدفه وأي دعمٍ يحصل عليه الفيلم من صناديق الإنتاج لا يكون مالياً فقط بل هو أيضاً شهادة ثقة وأداة ترويج قوية ومؤشراً على قيمته الإبداعية والثقافية".

و استعرضت جلسة "صنّاع الأفلام الإماراتيون: التجارب والتحديات" التي عُقدت في مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار تجاربَ مجموعةٍ من المخرجين وأثرَ البيئة الثقافية والدعم المؤسسي على أعمالهم، وخلال الجلسة أكدت فاطمة الشامسي أن ما تمتلكه الإمارات من فرصٍ جعل منها بيئةً مثاليةً للإبداع والتعاون، لافتةً إلى أن دخولها عالم السينما جاء بدافع رغبتها في تغيير الصورة النمطية المرسومة عن الثقافة العربية في الإعلام الأجنبي".

وقال المخرج علي فؤاد شكلت قلة الأفلام التي تمثّل ثقافتنا الإماراتية نقطةَ تحوّلٍ في حياتي وهو ما دعاني إلى دخول هذا المجال للتعبير عنها وتقديمها بقوالب سينمائية تليق بها منوّهًا إلى أنه واجه تحديًا في التمويل وفي إيجاد الشخصيات المناسبة لفيلمه الأخير "هو يا مال" الذي حرص فيه على المحافظة على جوهر القصة وأصالتها والموسيقى وبقية العناصر إيمانًا منه بأهمية الوفاء للثقافة والهوية المحلية.