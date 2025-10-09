نادي دبا الرياضي ينظم مبادرة صحية توعوية

الفجيرة في 9 اكتوبر/ وام/ نظمت لجنة رياضة المرأة لنادي دبا الرياضي الثقافي، مبادرة مجتمعية، تحت شعار "صحتك أولوية ووعيك هو الخطوة الأولى للحماية"، وذلك ضمن فعاليات "أكتوبر الوردي" للتوعية بسرطان الثدي.

وتضمنت الفعالية فحوصات طبية مجانية لقياس ضغط الدم وسكر الدم، إلى جانب ورشة توعوية بسرطان الثدي بالتعاون مع مستشفى الشرق دبا.

وفي ختام الفعالية، تم توزيع هدايا على المشاركات، بحضور الدكتورة لطيفة خميس العبدولي مسؤولة رياضة المرأة لنادي دبا، والتي أشادت بتفاعل الحضور وأكدت على أهمية تنظيم مثل هذه المبادرات في تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي.