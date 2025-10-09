"الفجيرة للموارد الطبيعية" تبحث جاهزيتها للمشاركة في “جيتكس 2025”

الفجيرة في 9 أكتوبر/وام/ عقدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة في معرض جيتكس 2025، الذي يُعد أكبر حدث تقني في المنطقة، وذلك ضمن جناح حكومة الفجيرة.

وتناول الاجتماع خطة المشاركة والجاهزية الفنية والإعلامية لإطلاق ثلاث منصات رقمية جديدة خلال الحدث، تعكس توجهات المؤسسة نحو التحول الرقمي والابتكار وتعزيز منظومة الاتصال المؤسسي وإدارة البيانات.

وأكد سعادة المهندس علي محمد قاسم، المدير العام للمؤسسة، أن المشاركة في “جيتكس” تمثل فرصة استراتيجية لاستعراض إنجازات المؤسسة التقنية ومبادراتها الرقمية الرائدة، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد رقمي متكامل يعزز تنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي، ومشدداً على أهمية تكامل الجهود لضمان حضور متميز يليق بمكانة إمارة الفجيرة ودورها المتنامي في دعم منظومة الابتكار الحكومي والتحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، وجّه سعادة المدير العام فرق العمل إلى مضاعفة الجهود وتوحيد الرسائل الاتصالية لإبراز دور المؤسسة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة أهداف الاستدامة والتنمية، وترسيخ مكانة إمارة الفجيرة كوجهة رائدة في الابتكار والتحول الرقمي.