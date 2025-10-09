شرطة الشارقة تدشن أسطول دوريات يدعم الاستجابة السريعة والسلامة المرورية

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام/ دشن سعادة اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة اليوم الأسطول الحديث لدوريات الشرطة ورقباء السير والمزود بتقنيات متقدمة تعزز من كفاءة أداء المهام الميدانية وذلك في إطار إستراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق السلامة المرورية وتطوير قدرات الاستجابة السريعة للحالات الطارئة.

واطلع القائد العام خلال التدشين على عدد من المركبات الذكية التي تم تحديثها ضمن المرحلة الجديدة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة في مختلف مناطق الإمارة، حيث تتميز هذه الدوريات بمنظومات تقنية متطورة تشمل أنظمة اتصالات حديثة وقدرات متقدمة في تلقي البلاغات وتحليل البيانات الميدانية بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار والتعامل الفوري مع الحوادث.

وثمّن سعادته دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يشكّل ركيزة أساسة في تعزيز الأمن وجودة الحياة في الإمارة، كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة على متابعته المستمرة وحرصه الدائم على دعم الجهود والتطوير والارتقاء بمنظومة العمل الأمني.

من جانبه أكد العميد خالد الكي مدير مديرية المرور والدوريات أن تحديث أسطول الدوريات يأتي ضمن خطة إستراتيجية شاملة لتطوير العمل الشرطي، مشيرا إلى أن الدوريات الجديدة تمثل نقلة نوعية في مستوى التجهيزات التقنية، حيث تم دمج أنظمة ذكية تمكّن رجال الشرطة من التفاعل السريع مع البلاغات وتحسين زمن الاستجابة مما ينعكس مباشرة على تعزيز الأمن المجتمعي.

ولفت إلى أن التحديثات تسهم أيضا في تحسين جودة البيانات الميدانية مما يرسخ نهج شرطة الشارقة في الاستباقية والتطوير المستمر.