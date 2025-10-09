"دبي لرعاية النساء" تطلق "ملاذ" خلال "جيتكس"

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ تطلق مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال خلال مشاركتها في معرض “جيتكس 2025” الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، منصة "ملاذ" الذكية كأول منصة من نوعها على المستويين الوطني والدولي لدعم النساء المعنفات.

وتعرض المؤسسة خلال مشاركتها مجموعة من أبرز ابتكاراتها الرقمية التي تبرز الدور المتنامي للتكنولوجيا في دعم قضايا المرأة والطفل وتعزيز جهود العمل الاجتماعي والإنساني.

ويعد دليل المساعدة الذاتية للمرأة المعنفة "ملاذ" منصة مساعدة ذاتية رائدة صُممت خصيصاً لدعم النساء المعنّفات في خطوة استثنائية لتسخير التكنولوجيا لخدمة العمل الإنساني والاجتماعي.

وأكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري، المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن مشاركة المؤسسة في "جيتكس 2025" تعد محطة محورية لإبراز دورها الريادي في توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الابتكار في العمل الاجتماعي أصبح ضرورة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة وأن حماية النساء والأطفال تتطلب حلولا ذكية تجمع بين البعد الإنساني والأدوات التكنولوجية التي تعزز سرعة الاستجابة ودقة التدخل.