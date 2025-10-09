بدء تقييم واختيار المشاركات في مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية

دبي في 9 أكتوبر/ وام/ أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن بدء مرحلة تقييم واختيار الأعمال المشاركة في مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية الذي يقام تحت مظلتها.

ويضم المهرجان ثلاث فعاليات رئيسية : مهرجان دبي لمسرح الشباب ومهرجان دبي لموسيقى الشباب ومهرجان دبي للفنون الشعبية الشبابية.

ويأتي المهرجان في إطار جهود الهيئة لدعم المواهب الإبداعية الشابة وتمكينهم من تطوير مهاراتهم وإبراز طاقاتهم الفنية ضمن المشهد الثقافي المتنامي في دبي.

واستقطبت الدعوة المفتوحة التي أطلقتها الهيئة للمشاركة في المهرجان أكثر من 18 مشاركة مسرحية من جمعيات أهلية ومراكز إنتاج فني و64 مبدعا في القطاع الموسيقي، إضافة إلى 4 فرق للفنون الشعبية في مؤشر على التفاعل المجتمعي الكبير وأهمية المهرجان في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للثقافة والإبداع وملتقى للمواهب.

وأكدت فاطمة الجلاف مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في “دبي للثقافة” أن المهرجان يمثل منصة فنية فريدة تجمع الشباب الموهوبين في مجالات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية، مشيرة إلى دوره في بناء جيل جديد من الفنانين القادرين على الإبداع والابتكار وتقديم أعمال فنية تعكس الهوية الثقافية المحلية بروح معاصرة.

وأضافت الجلاف أن المهرجان المقرر إقامته خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين يجسد رؤية الهيئة في تعزيز جودة الحياة الثقافية في دبي ودعم الصناعات الإبداعية وترسيخ مكانة الإمارة كحاضنة للمبدعين ووجهة جاذبة للمواهب.