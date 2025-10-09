الفجيرة تحتضن مؤتمرا للخط والزخرفة

الفجيرة في 9 أكتوبر/وام/ تستضيف الفجيرة النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للخط والزخرفة، من 18 حتى 19 أكتوبر الجاري، في فندق دبل تري هيلتون الفجيرة، بتنظيم من مدرسة الخط والزخرفة .

ويأتي الحدث بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى .

ويهدف المؤتمر إلى إحياء وتطوير الفنون التقليدية إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والفني بين المهتمين من داخل الدولة وخارجها، ويسعى إلى فتح آفاق جديدة للحوار الفني والبحثي عبر مناقشة أحدث الأساليب والتقنيات والنظريات المعاصرة إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية والإبداعية من خلال استقطاب جمهور متنوّع من المهتمين بالفنون الإسلامية والتراث البصري.

