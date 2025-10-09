" العليا لطواف الشارقة "تبحث الاستعدادات للنسخة الـ11

الشارقة في 9 أكتوبر/ وام / عقدت اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته الـ11 اجتماعا بمقر مجلس الشارقة الرياضي بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وعبدالملك محمد جاني نائب الرئيس ورئيس اللجنة وعدد من رؤساء اللجان.

وأشاد الحزامي بالنجاحات المتواصلة للنسخ السابقة، مؤكدا أن استمرار هذا النجاح يتطلب تطويرا مستمرا، كما نوه بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي تسهم في رفع مستوى التنافس بين الجهات التنظيمية وتقديم الأفضل.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير الختامي للنسخة الماضية ومناقشة فرص التحسين وتطوير الهيكل التنظيمي إلى جانب التصور المبدئي لمسارات المراحل الجديدة بالتنسيق مع فرق المسح الميداني.

كما تم اعتماد الخطة الإعلامية والترويجية مع الإعداد لمؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل الحدث المقرر تنظيمه بين 23 و27 يناير 2026.