نوبل في الأدب 2025 للمجري لاسلو كراسناهوركاي

ستوكهولم في 9 أكتوبر/وام/منحت الأكاديمية السويدية الكاتب المجري لاسلو كراسناهوركاي جائزة نوبل في الأدب لعام 2025 اليوم

‭‭ ‬‬وعزت الأكاديمية السويدية في بيان منحه الجائزة " تقديرا لأعماله الإبداعية الآسرة المفعمة بالخيال، التي تؤكد مجددا قوة الفن في مواجهة رعب نهاية العالم ".

وقالت "لاسلو كراسناهوركاي كاتب ملحمي بارز في تراث أوروبا الوسطى الذي يمتد من كافكا إلى توماس برنارد... ويتميز بأسلوبه العبثي والغريب للغاية لكن لديه جوانب أخرى، إذ يتطلع أيضا إلى الشرق بتبنيه لهجة أكثر تأملا ودقة ".

‭‭ ‬‬تدور أحداث روايات كراسناهوركاي بين القرى والمدن النائية في أوروبا الوسطى، من المجر إلى ألمانيا، قبل أن تمتد إلى الشرق الأقصى.

وُلد كراسناهوركاي، وهو ثاني مجري يفوز بالجائزة بعد إيمري كيرتيست عام 2002، في بلدة جيولا الصغيرة جنوب شرق المجر بالقرب من الحدود الرومانية.

‭‭ ‬‬ ‬‬وفازت بالجائزة العام الماضي الكاتبة هان كانج لتصبح أول كورية جنوبية والمرأة الثامنة عشرة التي تحصل عليها.

