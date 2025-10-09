أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق

أبوظبي في 9 سبتمبر/وام/ أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم للأندية الأبطال 2025 وذلك بالتعاون مع الاتحادين الإماراتي والمصري لكرة القدم ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والشركة المتحدة للرياضة.

وتقام منافسات البطولة في أبوظبي خلال الفترة من 6 وحتى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة 4 فرق هي: الأهلي، والزمالك، وبيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

وتأتي استضافة السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة، والتي تهدف إلى استضافة كأس السوبر.

وستُقام مباراتان يوم 6 نوفمبر تجمع الأولى بين الزمالك وبيراميدز في استاد آل نهيان بأبوظبي، فيما يلتقي باليوم نفسه الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

وتقام المباراة النهائية يوم 9 نوفمبر في استاد محمد بن زايد، والتي تشهد تتويج الفائز بلقب كأس السوبر، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في استاد آل نهيان .