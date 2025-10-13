شباب الإمارات يتألقون في "إكسباند نورث ستار 2025" بـ "ابتكارات رقمية" تصنع المستقبل

دبي في 13 أكتوبر /وام/ تشهد فعاليات معرض "إكسباند نورث ستار 2025" حضوراً متميزاً للشباب الإماراتي الذي يقدم حلولاً رقمية مبتكرة لجميع القطاعات عبر فعالية"رواد الأعمال الإماراتيين" مما يعزز من دور الحدث الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في دبي هاربر حتى 15 أكتوبر الجاري.

وتميزت المشاريع الرقمية المشاركة في الفعالية بالتنوع والاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي مما يعكس طموحات الجيل الجديد من شباب الإمارات المبتكرين الذين قدمت مشاريعهم حلولاً نوعية لمجموعة واسعة من التحديات والخدمات عكست روح ريادة الأعمال لدى الشباب الإماراتي وحرصهم على تقديم نماذج أعمال رقمية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

وقال محمد الكتبي، مؤسس "بي لويال" Be Loyal، وهي شركة ناشئة تُعنى بتقديم برامج ولاء رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إن معرض إكسباند نورث ستار يشكل منصّة مثالية لنا كشركة ناشئة تطمح إلى لقاء المستثمرين والشركاء الذين نسعى من خلال العمل معهم إلى توسيع نطاق ما نقدّمه من حلول رقمية لبرامج الولاء عبر منطقتي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، وبالتالي تسهم مشاركتنا في الحدث بدعم أهدافنا التوسعية.

من جهتها، قالت وديمة النقبي، المؤسس المشارك لشركة "نمير" Namir"، إن نمير عبارة عن سوار معصم فريد من نوعه يعمل بالطاقة الشمسية لرصد حالات الجفاف في جسم الانسان ومساعدة عمال البناء على حماية صحتهم في أوقات الحرّ الشديد.

بدورها قالت تقى العبدولي، مؤسِّسة مشروع "سرمرز" Srmers، إن الهدف الرئيسي من مشروعنا يتمثل في تحويل مخاطر الفيضانات إلى مورد مستدام من خلال إدارة مياه الأمطار وإعادة تدويرها بذكاء والاستفادة منها في مجال الري، وذلك انطلاقاً من ضرورة إيجاد حل ناجع لمعالجة التحديات التي تفرضها الأمطار الغزيرة على البنية التحتية، ونتطلع من خلال مشاركتنا في المعرض للتواصل مع الجهات الحكومية والشركاء المحتملين لمساعدتنا على توسيع نطاق شركتنا وتطبيق حلول هذه التقنية محلياً في المنازل والمزارع والمباني، لننتقل بعدها نحو العالمية.

من جانبه قال محمد الزعابي، المؤسس المشارك لشركة "سولارا" Solara، المنصة المصممة لتيسير تركيب حلول الطاقة الشمسية في المنازل وجعلها في متناول الجميع إنه لطالما لمست بشكل شخصي أهمية الفرص التي يوفرها معرض ’إكسباند نورث ستار‘ لرواد الأعمال بصفتي أحد الزوار الدائمين له، أما الآن، فنعتبر مشاركتنا كعارضين نقطة انطلاق مثالية لـ "سولارا" في ضوء هدفنا الرئيسي جعل حلول الطاقة الشمسية في متناول كل مالك منزل في الإمارات وهذا الحدث يوفر منصة مثلى لشركة ناشئة كشركتنا لدخول هذا المجال، واكتساب زخم واسع، والالتقاء بشركاء عالميين قبيل موعد الإطلاق الرسمي لشركتنا في يناير المقبل.

وقالت نور البستكي، الشريك المؤسس في شركة "غرس تك" Ghars Tech، الشركة الناشئة التي تهدف إلى تمكين المزارعين من خلال التقنيات الحيوية الذكية إن هذا الحدث يعدّ منصة متميزة للإماراتيين تمكنهم من استعراض مواهبهم وأفكارهم المبتكرة، وتتمحور مهمتنا في "غرس تك" حول تسهيل الزراعة وجعلها أكثر كفاءة باستخدام تقنية استشعار ذكية.