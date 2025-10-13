"جيتكس جلوبال 2025".. "غرف دبي" تسلّط الضوء على دور التحوّل الرقمي في توسيع آفاق الأعمال

دبي في 13 أكتوبر/وام/ سلّطت غرف دبي ضمن فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2025”الضوء على أهمية التحول الرقمي، ودوره في توسيع آفاق الأعمال العابرة للحدود، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً رائدة للاقتصاد الرقمي.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، خلال كلمة ألقاها ضمن مشاركته في جلسة "باور سميت"Power Summit "الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرصٍ نوعية للشركات بمختلف أحجامها.

وشدّد على أن وتيرة التطور التكنولوجي المتسارعة تُحدث تحولاً جذرياً في التجارة الدولية، من خلال جعلها أكثر سرعة وذكاءً وكفاءة.

وأوضح أن التحول الرقمي يسهم في إتاحة فرص متكافئة للشركات الناشئة والصغيرة، عبر خفض تكاليف الدخول إلى الأسواق، وتسهيل الوصول إلى العملاء وسلاسل الإمداد على مستوى العالم.

وسلّط لوتاه الضوء على النجاح الكبير الذي حققته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والتي دعمت أكثر من 1,200 شركة رقمية ناشئة خلال العام 2024، بزيادة بلغت 120%مقارنة بالعام السابق.

وأشار إلى أن مبادرات مثل "منصة دعم وجذب الشركات"، تُسهم في تبسيط الإجراءات وتمهيد الطريق أمام روّاد الأعمال لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاق أعمالهم.

وتطرّق إلى الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تتبناها الإمارة بهدف ترسيخ ريادتها العالمية، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه "مقر رواد أعمال دبي" في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) والذي يشكل أول منصة من نوعها تدمج بين التواجد الفعلي والمنظومة الرقمية الشاملة، بهدف جمع روّاد الأعمال والمستثمرين وغيرهم من أصحاب الشركات والمؤسسات الداعمة تحت سقف واحد بما يمكنهم من الوصول إلى موارد جديدة لإطلاق مشاريعهم وتوسيع نطاقها وتحقيق النجاح، وبصفته أحد المبادرات الرائدة ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، يسهم المقرّ في تحقيق عدد من المستهدفات الأساسية، بما في ذلك دعم نمو 30 شركة ناشئة لتصبح شركات "يونيكورن" عالمية بقيمة تتجاوز مليار دولار انطلاقاً من دبي، ومساعدة 400 شركة صغيرة ومتوسطة على توسيع حضورها دولياً بحلول العام 2033.

