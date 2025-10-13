إقبال واسع من الشباب على جناح الإمارات بالمعرض المصاحب لمؤتمر الحفاظ على الطبيعة

أبوظبي في 13 أكتوبر / وام/ حظي جناح دولة الإمارات في المعرض المصاحب للمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة بإقبال واسع من جمهور الشباب للمشاركة في الورش و الجلسات النقاشية والاطلاع على المشاريع المبتكرة التي تجسد الإرث الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الذي غرس فيهم حب الطبيعة و الوعي بأهمية حماية البيئة واستدامة الموارد.

وذكرت سعادة هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة في تصريح لـ "وام" أن المؤتمر يسلط الضوء على دور الشباب مع الإستماع إلى آرائهم ومدى حاجتهم اليوم إلى ممكنات تخدمهم للحفاظ على التنوع البيولوجي و الطبيعة في المستقبل .

وقالت إن جناح الإمارات جمع تحت مظلته برنامجا ثريا من الجلسات من ضمنها جلسات تركز على المحميات الطبيعية في دولة الإمارات و العالم وأهمية تنظيف الأنهار ومكافحة الإتجار بالأنواع المهددة بالانقراض.

من جانبها قالت فاطمة الحميري محلل في إدارة التوعية بهيئة البيئة - أبوظبي المتحدثة باسم جناح الإمارات إن الجناح يعبر عن تراث دولة الإمارات لافتة إلى أن فكرة تصميمه مستوحاة من النخيل وسماد التمور باستخدام مواد تم إعادة تدويرها.

وأضافت أن الجناح قدم جلسات حوارية و عروضا تقديمية لاقت حضورا لافتًا من الخبراء و المهتمين بمجال البيئة مشيرة إلى أن الجناح يضم مشروعات وطنية مبتكرة لعديد من الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة ، مثل مشروع المها العربي حويضم حاليا ما يقارب 8000 والحبارى التي بدأت بـ “بيضتين” وحاليا لدى الدولة 300 ألف منها.

على صعيد متصل تم تخصيص جناح للشباب ضمن فعاليات المعرض المصاحب للمؤتمر شهد تنظيم برامج وفعاليات استهدفت طلبة المدارس والجامعات.

وقالت شما الخوري أخصائي شباب و مجتمع بهيئة البيئة أبوظبي عضو اللجنة الإستشارية للشباب في الإتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة ممثل الدولة المضيفة للشباب إن مشاركة الجناح تعد الأولى من نوعها بالمؤتمر بدعم من شركاء رئيسيين وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي ووزارة التغير المناخي و البيئة وجهات عالمية أخرى .

وأوضحت أن الجناح يركز على جلسات و حلقات شبابية و ألعاب تعليمية لتبادل المعرفة و الخبرة مشيرة إلى أن تلك الأنشطة والفعاليات تناقش دور الشباب في الحفاظ على الطبيعة والتغير المناخي والتحديات البيئية التي يواجهها السكان الأصليون في بعض الدول ودور التعليم البيئي في حماية البيئة.

ولاقت مبادرة "الشجرة الوطنية لدولة الإمارات" التي نظمها جناح بنك أبوظبي الأول إقبالا من الشباب لاقتناء شتلات " شجرة الغاف " تأكيدا على أهميتها الثقافية والبيئية وقدرتها على التكيف مع الظروف الصحراوية مما جعلها رمزًا لقوة التحمل .