20 نزالا للجودو في أوزبكستان استعداداً للألعاب القارية وبطولة غرب آسيا

طشقند في 13 أكتوبر/ وام/ يخوض منتخبنا الوطني للجودو 20 نزالاً مع نظيره الأوزبكي في العاصمة طشقند، ضمن خطة الاستعدادات المقررة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، البحرين 2025"، وبطولة غرب آسيا بالأردن.

وأكد اتحاد الإمارات للجودو في بيان اليوم، استمرار برنامج الإعداد المقام حالياً حتى يوم 24 أكتوبر الجاري، قبل الانتقال إلى البحرين للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية من 22 إلى 31 أكتوبر، ثم بطولة غرب آسيا في نوفمبر المقبل.

وكشف الاتحاد عن برنامج الإعداد في صالة الاتحاد الأوزبكي في طشقند، ويتضمن 40 ساعة متنوعة للجري والإطالة والتدريبات البدنية والتحمل، وتقنيات الجودو الحديثة على البساط، والتقوية.

يذكر أن قائمة المنتخب في المعسكر تضم 6 لاعبين هم بطي أحمد الهاشمي، ومسعود محمد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وصقر العتيبي، ومحمد ماجد الشامسي، وعمر عبد العزيز.