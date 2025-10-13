غرفة الشارقة تعزز حضور شركات الأغذية المحلية دوليا عبر مشاركتها في "أنوجا 2025" بألمانيا

الشارقة في 13 أكتوبر/وام/شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات في معرض "أنوجا 2025" أحد أكبر وأهم المعارض الدولية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات والذي عقد في مدينة كولونيا في جمهورية ألمانيا الاتحادية .

يأتي ذلك في إطار حرص غرفة الشارقة على دعم الشركات المحلية المتخصصة في قطاع الأغذية وتعزيز حضورها في الأسواق الأوروبية والعالمية وإتاحة الفرصة أمامها للاطلاع على أحدث الاتجاهات والابتكارات في صناعة الأغذية والمشروبات بما يخدم خطط التوسع وزيادة الصادرات للأسواق العالمية.

جاءت مشاركة الغرفة في المعرض من خلال منصة ضمت ممثلين عن عدد كبير من الشركات المتخصصة بصناعة وتجارة المواد الغذائية في إمارة الشارقة بهدف استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع الغذائي في الإمارة بما يسهم في ترسيخ مكانة الشارقة مركزا إقليميا رائدا في قطاع الأغذية ويدعم جهود الابتكار وتقديم منتجات تنافسية تسهم في جهود تحقيق الأمن الغذائي العالمي .

ضم وفد الغرفة المشارك كلاً من علي عبد الله الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات ومها منصور الزرعوني تنفيذي أول معارض.

وأكد علي عبد الله الجاري أن مشاركة الغرفة في معرض"أنوجا" تأتي ضمن جهودها الرامية لتعزيز حضور قطاع الأغذية والمشروبات الإماراتي عالمياً لافتاً إلى أن المعرض يشكل منصة مثالية لعرض المنتجات الوطنية والتعرف على أحدث ابتكارات سلسلة الإمداد.

وأشار إلى أن الهدف من المشاركة تسليط الضوء على قدرات التصدير للشركات في الشارقة والانفتاح على أسواق جديدة في أوروبا والعالم ومتابعة الاتجاهات العالمية في مجالات الأطعمة الصحية والعضوية والبدائل النباتية مؤكدا حرص المركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص مساحات عرض داخل جناح غرفة الشارقة وتسهيل لقاءاتها مع المستثمرين والمستوردين ما يتيح لها فرصاً أكبر للتوسع وبناء شراكات جديدة في قطاع الأغذية والمشروبات.

شارك في دورة هذا العام أكثر من 8000 عارض من نحو 110 دول وشهدت زيارة أكثر من 140 ألف متخصص من قرابة 200 دولة بما يرسخ موقعه منصة عالمية للتجارة والابتكار في الصناعة الغذائية .