مركز فض المنازعات الإيجارية يستعرض في "جيتكس" أحدث تقنيات التقاضي الرقمي

دبي في 13 أكتوبر /وام / استعرض مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال مشاركته في فعاليات "“جيتكس جلوبال 2025" بمركز دبي التجاري العالمي أحدث تقنياته في مجال التقاضي والتطبيقات الرقمية، بصفته الشريك الاستراتيجي للعدالة في جناح حكومة دبي.

فقد أطلق المركز منصة المؤشرات الرقمية المخصصة لتلبية احتياجات اللجان والجلسات القضائية، وتتضمن لوحة تحكم ذكية تمكّن من متابعة المؤشرات والبيانات بدقة عالية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتسريع الإجراءات ودعم متخذي القرار بمعلومات فورية.

ويعرض المركز التطبيق الذكي (RDC) الذي يتيح للمتعاملين الوصول إلى خدمات التقاضي إلكترونياً، بما في ذلك تسجيل الأوامر الوقتية والدعاوى الابتدائية واستصدار الأحكام الرقمية، عبر أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس.

وأكد سعادة عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن المشاركة تأتي انسجاماً مع توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة لخدمة العدالة، مشيراً إلى أن المنصة الجديدة للمركز تمثل خطوة متقدمة نحو منظومة قضائية ذكية ومستدامة تواكب تطلعات المتعاملين وتضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا، بما يعزز ثقة المجتمع في العدالة الرقمية ويصون الحقوق.