"دبي المالي العالمي" يبرم شراكة تمويلية مع "بي إف جي" دعماً لشركات التكنولوجيا

دبي في 13 أكتوبر /وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي وشركة “بارتنرز فور جروث” "بي إف جي"، المتخصصة في تقديم الحلول الائتمانية مقابل الأصول للشركات التقنية سريعة النمو إبرام شراكة استراتيجية لضخ تمويلات نمو هيكلية، بهدف تمويل ودعم توسع الجيل الجديد من شركات التكنولوجيا سريعة النمو في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

يجمع هذا التعاون بين رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، وخبرة "بي إف جي" وسجلها في المنطقة واحدة من أبرز مؤسسات الاستثمار في الائتمان الخاص.

وخلال أكثر من عشرين عاماً، استثمرت الشركة ما يزيد على 2.1 مليار دولار في أكثر من 250 شركة حول العالم، لتؤكد قدرتها على تزويد رواد الأعمال برأس مال مرن يواكب طموحاتهم ويدعم شركاتهم الابتكارية في محطات نموها المفصلية.

وبموجب التفويض الجديد، ستوفر الشراكة تمويلات نمو هيكلية للشركات المتوافقة مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي للعام 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، في قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا التأمين، والتكنولوجيا العقارية، والتمويل الرقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.

وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تعاوننا مع شركة "بي إف جي" يجسد رؤيتنا المشتركة وإيماننا بأهمية توفير تمويلات النمو لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الواعدة داخل المنطقة وخارجها.

ومن جانبه، قال آندرو كان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بارتنرز فور جروث :" يشكل تعاوننا مع مركز دبي المالي العالمي محطة فارقة لمسيرتنا بالمنطقة تتيح لنا تعزيز هذا الزخم، ودعم الشركات التي تُشكّل مستقبل الاقتصاد.

وفي هذا الإطار، قالت أرمينا باغوميان، المدير العام، ورئيس قسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة بارتنرز فور جروث، إن هذه الشراكة تمثل امتداداً طبيعياً لمسار بدأناه منذ سنوات، ومع دعم مركز دبي المالي العالمي بات بإمكاننا توسيع نطاق تأثيرنا، ومساندة المزيد من رواد الأعمال من خلال تزويدهم بحلول تمويلية مرنة تساعدهم على تنمية أعمالهم والانطلاق إلى أسواق جديدة.