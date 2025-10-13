النيابة العامة تطلق "مركز الترجمة الذكي – بيان" خلال جيتكس

دبي في 13 أكتوبر /وام/ أطلقت النيابة العامة الاتحادية اليوم النسخة التجريبية من “مركز الترجمة الذكي – بيان” ووقعت اتفاقية تعاون مع شركة "بريسايت" الرائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة، لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في الترجمة القضائية على مستوى المنطقة، في تجسيد عملي لرؤية دولة الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتعزيز كفاءتها.

يمثل "بيان" نقلة نوعية في تطوير أدوات العمل القضائي، إذ لا يقتصر دوره على الترجمة الفورية فحسب، بل يعمل كمساعد تحقيق ذكي "كاتب تحقيق مترجم لحظياً" يوثق جلسات الاستجواب أو التحقيق بشكل آلي، ويُصدر محاضر تحقيق ثنائية اللغة خلال دقائق، جاهزة للتوقيع والطباعة.

ويُقدم "بيان" منصة ذكية متكاملة تتميز بقدرات تشمل تمييز المتحدثين تلقائيًا (المحقق، المتهم، الشاهد) عن طريق تحليل البصمة الصوتية لكل متحدث داخل الجلسة مع توثيق الحوار لحظياً عبر نظام التعرف التلقائي على الكلام (ASR)، وترجمة فورية متعددة اللغات تعتمد على الذكاء الاصطناعي مع التعرف على اللهجات، بما في ذلك اللهجة الإماراتية، أضافة إلى التحويل الفوري بين الصوت والنص واستخراج النصوص من الصور والملفات عبر تقنية OCR.

وتشمل منصة "بيان" قواميس قانونية متخصصة متعددة اللغات قابلة للتخصيص حسب نوع القضايا والاختصاصات، و إصدارا تلقائيا لمحاضر التحقيق ثنائية اللغة مع خاصية التحرير والمراجعة الفورية قبل الاعتماد، و سجلات تدقيق رقمية مشفرة بالكامل تتيح تتبع سلسلة الحيازة وضمان سرية البيانات، وتتيح تكاملا مباشرا مع أنظمة الأرشفة والمنصات القضائية، مزودا بـ لوحة تحكم ذكية تتابع الجودة وتدعم التعلم المستمر للنظام.

وبموجب الاتفاقية مع شركة "بريسايت" ، سيتم تدريب وتخصيص نموذج لغوي قانوني متطور في مجال الترجمة القضائية، بالاستفادة من خبرات شركة بريسايت " عبر منصتها الذكية " فيتروفيان" وأنظمتها المتقدمة في الاجتماعات المرئية وتحليل البيانات.

وأكد سعادة المستشار سالم علي الزعابي، رئيس نيابة عامة بمكتب النائب العام للاتحاد، أن إطلاق "بيان" يمثل نقلة نوعية في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة منظومة العدالة، موضحًا أن الابتكار في النيابة العامة ينطلق من رؤية إنسانية تجعل التقنية وسيلة للعدالة لاغاية لها، ويجسد التزامها بتسريع مسار التقاضي، وتعزيز الثقة المجتمعية في منظومة قضائية أكثر ذكاءً وشفافية وإنصافاً.

وأضاف أن النسخة التجريبية من "بيان" ثمرة عمل تطويري استمر أكثر من عام داخل النيابة العامة الاتحادية، نتج عن جهود مشتركة بين فرق تقنية وقانونية وطنية، لتقديم نموذج إماراتي رائد في التحول الرقمي للعدالة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل الشرجي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة “بريسايت” أهمية الشراكة مع النيابة العامة للدولة لتطوير أول نموذج لغوي قانوني متخصص في المنطقة، يُسهم في تمكين منظومة العدالة من الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات.

وأضاف أن هذه المبادرة تؤكد التزام "بريسايت" بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية لدعم جهود التحول الرقمي في الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس ريادة الدولة في توظيف الابتكار وتطبيقاته المتنوعة في مختلف المجالات الحيوية.